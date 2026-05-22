中国监管机构传要求上市公司交代AI关联性 基金提供需披露估值方法

人工智能热潮近期推动A股上升，彭博引述知情人士报道，中国监管机构要求部分上市公司和基金提供与其AI有关的资料，上海和深圳证券交易所近期要求多间上市公司澄清其核心业务是否与AI有实质性关联，以及其对投资者的资讯披露是否足够清晰。

报道指，监管机构询问部分重仓AI相关板块的ETF，以及其他基金管理人，要求其披露估值方法并证明所持资产的合理性。据报监管机构又询问这些基金，如何应对高估值与企业盈利之间日益扩大的脱节所带来的风险。

反映北京担心AI掀股市震动

报道指，这些举动反映内地政府对AI热潮出现剧烈股市波动的担忧。科技股为主的科创50指数日前创历史新高，引发外界担心股市过热，甚至推高了那些与AI几乎没有关联的公司的股价。

事实上，官媒近期也加强对股市了审慎态度，新华社主管的《经济参考报》本周警告AI投资存在「隐性风险」，指出高企的估值与不确定的基本面之间存在错配。

个别公司缺乏实质AI业务

报道引述一名公募基金经理表示，一些股票的股价是其盈利的数百倍甚至上千倍，但企业能否交出与估值匹配的业绩仍有待观察。报道又指出，AI概念股的泛滥令人担忧，监管机构发现部分公司虽受散户追捧，但实际上缺乏实质性的AI业务。

据公开资料，本月已有超过20间在内地及香港上市的公司发布了与AI和算力概念相关的澄清公告，向投资者说明公司收入和增长计划在多大程度上依赖AI。其中包括酿酒商威龙股份，其股价在本月短短七个交易日内几乎升了一倍。该公司本周发公告，否认获得「算力资产注入」的传闻，其股价周五一度跌停板。

上证指数收市升0.87%；深证成指及创业板指数齐升逾2%；科创50指数则升1.5%。