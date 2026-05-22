IMAX据报考虑卖盘 正与多个潜在买家接洽 盘后股价升逾一成

《华尔街日报》引述消息人士报道，连锁戏院营运商IMAX（美：IMAX）正探讨出售事宜，并已与多间娱乐公司接触。消息传出后，IMAX股价于盘后升10.39%至37.4美元。

报道引述消息人士称，目前尚处于早期阶段，不能确保达成交易。

IMAX行政总裁Rich Gelfond在去年12月的投资者日上表示，无论是作为一间完全差异化的上市公司，还是作为一间更大公司的一部分，IMAX都是一个极其有价值的市场参与者。

今年第一季，IMAX营收年减6%至8,140万美元，但高于分析师预期的8,028万美元。IMAX去年在美国国内票房市占率达到创纪录的5.2%，高于2024年的4.5%；其全球市占率也从3.1%成长至3.8%。

IMAX寻求出售之际，正值高端影院体验的增长速度超过整体票房。根据Box Office Mojo数据，今年美国国内电影票房总收入约为29亿美元，是疫情前同期最高水平。