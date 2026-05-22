外围股市仍强势 有助港股回稳｜古天后

5月22日，Nvidia虽然交出一份靓仔业绩，但市场反应冷淡，加上美国债息及国际油价一度反弹半成，美股周四早段回吐，道指低开25点后，跌幅扩大至最多311点，低见49697。其后又传伊朗与美国就和平协议达成最终草案，刺激道指一度倒升372点，高见50381，不过伊朗官员否认达成协议，但两国分歧缩窄，道指升幅收窄，收市仍创历史新高；标指最多回落0.59%，纳指一度下泻0.88%。收市道指报50285，升276点或0.55%；标指反弹12点或0.17%，报7445；纳指微涨0.09%，报26293。

重磅股中，Nvidia股价收市反复挫1.8%，Meta倒升0.4%。国际商业机器(IBM)获华府资助10亿美元，兴建量子电脑晶片生产设施，该公司同时投资10亿美元于新公司，以生产处理器，刺激股价炒高12.4%，为升幅最大道指成份股。沃尔玛次季盈利预测逊预期，股价插水7.3%，为表现最差道指成份股。 摩根大通舵手戴蒙表示利率可能从目前水平上升，美国10年期债息曾扬6.6个基点，至4.641厘，其后小幅转跌；对息口较敏感的2年期债息涨5.98个基点，至4.1149厘。美汇指数一度上扬0.43%，至99.52，日圆跌0.26%，至159.34兑每美元。商品市场方面，有消息指伊朗最高领袖下令该国接近武器级嘅浓缩铀唔可以运往国外，刺激纽约期油一度抽高4.48%，每桶高见102.66美元，其后再传美伊协议分歧收窄，收市倒跌1.94%，报96.35美元。高盛指出，随着战争持续，全球石油库存5月份以每日870万桶破纪录速度下降，国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)表示，多国3月同意释出石油储备，目前仅剩约两成，该署随时准备协调各国释放更多储备。

恒指需企稳250日线

港股昨日表现令人失望，虽然恒指高开182点，见25833，经已系全日高位，开市即反复下跌，午后最多跌309点，收市跌264点或1.03%，报25386，再度失守全部移动平均线，包括较重要支持250日线更首次跌穿收市。成交额增至2985亿元。港股昨日跟亚太区其他市场大相迳庭，除因为A股午后急跌外，本身亦因为内地著名投资者段永平，以及股神巴菲特旗下巴郡，于上季度已全数清仓阿里巴巴(9988)，影响投资气氛。至夜期时段，夜期表现同样反复，早段曾有消息指伊朗最高领袖下令该国接近武器级浓缩铀不得运往国外，曾刺激纽约期油急升，而债息亦高企，消息曾拖累夜期一度低见25250水平；其后再有消息指该传闻不属实，更传出伊朗与美国就和平协议达成最终草案，刺激美股三大指数掉头回升，夜期亦随之回升，较昨日收市高水逾百点，重返25500水平之上收市，今早黑期更重返25600水平，料今早大市高开。今早港股高开后，关键为恒生指数需企稳250日线即25600水平，及进一步回试50日线，约25750至25800，并企稳其上，港股方有机会终止跌势，延续反弹。短线港股支持为25300/25200，较大支持为25000关；而短线反弹阻力为25600/25700/25800，企稳25800，下一阻力为20日线约25950-26000，而100日线26100阻力更大。

古天后