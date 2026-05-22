恒指高开255点 阿里美团升1% 丹诺医药首挂升98%｜港股开市

美股周四先跌后升，有传伊朗与美国就和平协议达成最终草案，道指收报50285点，升276点或0.55%；标指升12点或0.17%，报7445点；纳指升22点或0.09%，报26293点；反映中国概念股表现的金龙指数跌1.5%，报6659点。英伟达绩后跌1.8%；IBM获华府资助10亿美元，兴建量子电脑晶片的生产设施，股价升12.4%；沃尔玛次季盈利预测逊预期，股价挫7.3%。

港股方面，恒指今早高开255点，报25641点。科网股普遍向上，腾讯（700）升0.7%；阿里巴巴（9988）升1.7%；美团（3690）升1.2%；小米（1810）升1.4%。网易（9999）高开3.49%，该公司首季净经调整利润112.75亿元，按年升0.34%胜预期。

联想绩后升近半成

联想集团（992）高开4.86%，该公司全年纯利升38%，AI相关收入增1.05倍。

蔚来（9866）首季经调整利润4,350万元，按年扭亏，开市升2.74%。

新股方面， 丹诺医药（6872）今日新上市，开报150元，较招股价75.7元高出98.15%。

北水动向方面，周四净卖出港股61.05亿港元。经纬天地(新) (2477)、中芯(981)、中海油 (883)分别获净买入12.41亿港元、8.06亿港元、4.25亿港元；盈富基金 (2800)、阿里(9988)、腾讯(700)分别遭净卖出24.75亿港元、15.27亿港元、10.85亿港元。