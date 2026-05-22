恒指升约300点 AI概念股落镬 联想飙18% 建滔积层板升12% 中芯升6%｜港股开市

恒指午后维持近300点升幅，AI模型、算力硬件股表现强势，「AI三宝」的智谱（2513）最新升28%；MiniMax（100） 升14%；迅策 （3317） 升逾9%。生产PCB材料的建滔集团（148）及建滔积层板（1888）分别升6.7%及12.7%。

联想集团（992）升18.7%；联想控股（3396）亦升逾13%。中芯（981）升近6%；澜起科技（6809）、天数智芯（9903）均逾6%。

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1220：恒指今早高开255点后反复向上，中午收市升309点或1.22%，报25696点。成交额1,356.69亿元。科指半日升99点或2.09%，报4868点。

联想集团（992）绩后曾升逾18%，中午收市升16%，报15.26元。该公司去年AI收入翻倍，董事长杨元庆对未来两年内跃升为千亿美元规模企业目标充满信心。网易（9999）上季业绩胜预期，半日升8.4%，报186.2元。重磅科网股则个别发展，腾讯（700）升0.86%；小米（1810）升1.68%；阿里巴巴（9988）升1.9%；美团（3690）跌0.48%；京东（9618）跌1.05%。

恒生指数公司今日收市后进行季检，有分析料智谱（2513）及MiniMax（100）有望获纳入恒生科技指数，半日分别大升19.6%及11%。

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海底捞挫半成 蒙牛跌3%

内需股挨沽，海底捞（6862）半日跌5.77%；蒙牛乳业（2319）及康师傅（322）齐跌逾3%。

今日新上市的丹诺医药（6872），中午收报178.6元，较招股价75.7元高出135.9%。

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0930：美股周四先跌后升，有传伊朗与美国就和平协议达成最终草案，道指收报50285点，升276点或0.55%；标指升12点或0.17%，报7445点；纳指升22点或0.09%，报26293点；反映中国概念股表现的金龙指数跌1.5%，报6659点。英伟达绩后跌1.8%；IBM获华府资助10亿美元，兴建量子电脑晶片的生产设施，股价升12.4%；沃尔玛次季盈利预测逊预期，股价挫7.3%。

港股方面，恒指今早高开255点，报25641点。科网股普遍向上，腾讯（700）升0.7%；阿里巴巴（9988）升1.7%；美团（3690）升1.2%；小米（1810）升1.4%。网易（9999）高开3.49%，该公司首季净经调整利润112.75亿元，按年升0.34%胜预期。

联想绩后升近半成

联想集团（992）高开4.86%，该公司全年纯利升38%，AI相关收入增1.05倍。

蔚来（9866）首季经调整利润4,350万元，按年扭亏，开市升2.74%。

新股方面， 丹诺医药（6872）今日新上市，开报150元，较招股价75.7元高出98.15%。

北水动向方面，周四净卖出港股61.05亿港元。经纬天地(新) (2477)、中芯(981)、中海油 (883)分别获净买入12.41亿港元、8.06亿港元、4.25亿港元；盈富基金 (2800)、阿里(9988)、腾讯(700)分别遭净卖出24.75亿港元、15.27亿港元、10.85亿港元。