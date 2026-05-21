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美股受累油价及债息回升 道指早段跌逾200点 摩通戴蒙警告债息将大幅抽升

股市
更新时间：21:36 2026-05-21 HKT
发布时间：21:36 2026-05-21 HKT

中东局势多变，据报伊朗最高领袖已下令接近武器级的铀留在国内，市场忧影响两国谈判，美股高位受压，道指早段跌逾200点。

道指报49777点，跌232点；标指报7394点，跌38点；纳指报26100点，跌170点或0.7%。港股夜期亦跌50点。

油价升4%

油价回弹，纽约期油每桶报102美元，升近4%。10年期债息报4.613厘，升2点子。

Nvidia绩后脚软

Nvidia（NVDA）亮丽业绩无法提振股价，跌0.5%。不过微软（MSFT）及特斯拉（TSLA）双双逆市升1%。

摩根大通行政总裁戴蒙警告，债息或会从目前的水平大幅上升，抑制投资者的入市情绪，「我们可能已经从储蓄过剩的时代，转向储蓄不足的局面。」

专家：通胀及经济放缓忧虑难以忽视

Global X ETF投资策略主管Scott Helfstein指出，市场刚度过强劲表现的业绩期，不少企业盈利预期获上调，但投资者对通胀及经济放缓的忧虑仍然存在，将难以忽视。但他指出，目前仍有许多积极趋势，继续推动经济及市场增长。

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