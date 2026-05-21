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网易首季经调整净利润维持113亿胜预期 指经典游戏收入持续强劲

股市
更新时间：17:49 2026-05-21 HKT
发布时间：17:49 2026-05-21 HKT

网易（9999）公布今年3月底止首季业绩，净收入305.91亿元（人民币，下同），按年增长6.11%，胜市场预期；经调整利润112.75亿元，按年微升0.34%。季息每股派0.144美元，按年增6.7%。

游戏收入增7% 游戏续扩国际版图

各业务分部方面，游戏及相关增值服务净收入257.13亿元，按年增长6.9%，主要来自《梦幻西游》系列和《燕云十六声》等自研游戏净收入提升。网易指，多款经典游戏玩家活跃度和收入表现持续强劲，《燕云十六声》和《漫威争锋》等热门产品持续扩展国际版图，而暴雪系列产品在中国市场保持稳健的营运。

有道净收入13.48亿元，按年增长3.8%；网易云音乐（9899）净收入19.81亿元，增长6.6%；创新及其他业务净收入15.49亿元，下跌4.61%，因电商和广告业务的净收入下降。

丁磊：创作超越玩家期待内容

网易首席执行官丁磊表示，该集团将依旧致力于强化技术能力，聚焦内容和研发创新，通过融合前沿技术与运营能力，将打造超越玩家期待的精品内容和丰富体验，触达更广阔的全球玩家群体。他指，在全球推出的新品和内容展现出跨市场吸引力，继续支撑其全球化战略。

股份回购累计21亿美元

截至今年3月底，网易在股份回购计划下已购买约2320万股美国存托股，共计约21亿美元。

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