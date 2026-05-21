港股反弹乏力 250日线不容再失｜古天后

5月21日，大致多云，有骤雨及几阵狂风雷暴，初时雨势颇大。有消息指美伊短期重返谈判桌，美国债息及国际油价从高位回顺，美股周三拾级而上，道指低开15点后，最多反弹703点，高见50067，收市略为回顺，升645点或1.31%，报50009；标指升79点或1.08%，报7432；纳指升399点或1.54%，报26270。高盛急弹5.8%，为升幅最大道指成份股，收报982.12美元创历史新高。亚马逊升2.2%，苹果回升1.1%，英特尔急升7.4%，美光再升4.8%。油价回落，雪佛龙跌3%，为表现最差道指成份股。Nvidia业绩公布虽然略超预期，但股价反而略为回软。

储局周四凌晨公布议息纪录

Advisors资本管理的投资组合经理JoAnne Feeney表示，AI建设不只持续一个季度，可能延续到2028年或以后。然而，Nvidia已使市场形成一种预期，每季表现均超预期，若未能做到将令投资者失望。瑞银首席策略员Bhanu Baweja指出，随着实质可支配收入增长近乎零及财政支持消退，美国消费将放缓，可能对股市带嚟威胁。佢指出，市场太过专注于超大型云服务商（hyperscaler）资本开支，忽略消费者及金融板块放缓风险，提到首季盈利增长掩盖背后嘅疲弱状况。

联储局于香港时间周四凌晨公布上次议息纪录，官员普遍认为如果伊朗战争继续加剧通胀，加息将是必要的手段。美国10年期债息一度回落10.8个基点，至4.566厘，30年期债息降低7.4个基点，低见5.107厘。据彭博编制的指数显示，全球年期至少10年的债券平均孳息率一度升上2008年7月以来最高。费城储银总裁保尔森（Anna Paulson）周二出席活动时称她倾向维持利率不变，减息的前提是通胀改善方面持续取得进展。

美汇指数一度升0.14%至99.471，其后轻微倒跌；日本财务大臣片山皋月再次发出干预汇市警告，日圆曾涨0.3%至158.61兑每美元。观望中东局势发展，纽约期油连跌两日，收市跌5.66%，报每桶98.26美元，但今早再度逼近100美元。

恒指短线支持仍为25500至25600

港股昨日低开88点后，一度跌242点，见25555全日低位，但并未有重返周一低位，而250日线最后亦失而复得，收市跌幅收窄至146点，报收25651，已连续三日守于250日线即25600水平之上，成交额2,620亿元，未见有更多资金于现水平入场买货，成交动力略嫌不足。至夜期时段，有消息指美伊协议文本获得进展，有望于短时间内公布，美伊将再重启谈判，消息刺激金价回升，油价回落，至今早亚洲时段，纽约期指重返100美元之下，而金价则企稳4,500美元水平。美股三大指数回升，夜期一度升逾200点，而ADR则高水逾百点，今早黑期亦企稳于25700水平之上，可惜港股今早高开低走，恒指高开182点，即掉头向下，再度重返250日线水平争持。

留意恒指短线重要支持仍为25500-25600水平，若进一步企稳25800，方有条件继续反弹，反弹上方阻力为26000-26050约20日线，下一阻力为26150约10日线及100日线汇聚区。重返20日线水平及重返所有移动平均线之上，港股方能扭转近日开始转弱并进行调整之局面。一旦今日再失守25600，则向下考验25000-25200水平，并回补上月上升裂口。

古天后