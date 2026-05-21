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特朗普称美伊谈判步「最后阶段」 恒指高开182点 中芯升逾3% 滴普配股挫逾半成｜港股开市

股市
更新时间：09:28 2026-05-21 HKT
发布时间：09:28 2026-05-21 HKT

美国总统特朗普表示，与伊朗的谈判已进入「最后阶段」，油价周三应声急跌，今早则稍为回升，纽约期油最新已跌穿100美元关口，报98.7美元，布兰特期油则报105.42美元。美国债息亦见回落，其中30年期债息跌至5.123厘、10年期息则跌至4.586厘。金价反弹，现货金暂升0.4%至约4,561美元。

美股三大指数周三全线反弹，道指收市升645点或1.31%，报50009点；标指升79点或1.08%，报7432点；纳指升399点或1.54%，报26270点。亚太区股市今早向上，日股暂升逾3.4%至61878点，韩股更升6.3%至7659点。

中芯及汇控高开逾3%

港股方面，恒指今早高开182点，报25833点。蓝筹股中，中芯（981）升3.8%；汇控（005）及洛钼（3393）亦分别升3.2%及3.1%，为表现较佳股份。

科网股普遍向上，阿里巴巴（9988）及腾讯（700）开市分别升0.5%及1%；美团（3690）升1.6%；小米（1810）升0.2%；京东（9618）无起跌；百度（9888）则跌0.4%。

滴普科技折让19.8%配股

个股消息中，滴普科技（1384）配售794.2万股新H股，集资约4亿元，相当于经扩大已发行股份2.4%，每股配售价50.58元，较上日收市价63.05元折让19.8%。该股开市报59.5元，跌5.6%。

华勤技术获纳入港股通

此外，深交所港股通标的证券名单调入华勤技术（3296），5月21日起生效。该股开市报112.7元，升2.8%。

北水动向方面，昨日净买入港股57.08亿元，其中中芯国际（981）、中移动（941）及华虹半导体（1347）分别获净买入21.66亿元、15.64亿元及7.98亿元；而兆易创新（3986）、阿里（9988）及五一视界（6651）分别遭净卖出4.7亿元、1.68亿元及7,668万元。   
 

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