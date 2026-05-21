恒指高开低走 阿里腾讯拖累大市 舜宇半日升逾7% PCB概念股受捧｜港股开市

恒指今早高开182点至25833点后，已经是半日最高位，其后升幅反复收窄，截至中午「倒跌」3点，报25647点，成交金额1,508亿元；科指中午报4862点，跌11点或0.24%。

重磅蓝筹股中，以汇控（005）及友邦（1299）撑市，半日分别升2.3%及1.5%，中芯（981）亦升2.4%；相反，阿里（9988）及腾讯（700）拖累大市，半日分别跌2.9%及1.8%，中海油（883）亦跌近2%。

舜宇技术可运用至光通信

单计股价变幅，舜宇（2382）半日升逾7%，为最佳表现蓝筹，申洲（2313）及药明康德（2359）亦分别升3.3%及2.5%。

消息面上，有券商指光学互连将在未来迎来重要增长契机，成为支撑AI等前沿技术发展的关键力量，而舜宇依托在手机镜头领域积累的纳米级超精密制造和百万级良率管控能力，将其复用到光通信领域，可解决硅光子技术中光路对准与耦合的核心痛点，其产品亦已向国内外顶级客户送样验证。

另一方面，PCB概念股普遍向上，其中大族数控（3200）升逾11%、广合科技（1989）升4.7%，建滔积层板（1888）及建滔集团（148）则分别微升0.5%及0.3%。据报英伟达CFO证实下一代Rubin架构芯片正按计划推进，将于今年下半年开始出货，有望为PCB行业带来高端增量需求。

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0930：美国总统特朗普表示，与伊朗的谈判已进入「最后阶段」，油价周三应声急跌，今早则稍为回升，纽约期油最新已跌穿100美元关口，报98.7美元，布兰特期油则报105.42美元。美国债息亦见回落，其中30年期债息跌至5.123厘、10年期息则跌至4.586厘。金价反弹，现货金暂升0.4%至约4,561美元。

美股三大指数周三全线反弹，道指收市升645点或1.31%，报50009点；标指升79点或1.08%，报7432点；纳指升399点或1.54%，报26270点。亚太区股市今早向上，日股暂升逾3.4%至61878点，韩股更升6.3%至7659点。

中芯及汇控高开逾3%

港股方面，恒指今早高开182点，报25833点。蓝筹股中，中芯（981）升3.8%；汇控（005）及洛钼（3393）亦分别升3.2%及3.1%，为表现较佳股份。

科网股普遍向上，阿里巴巴（9988）及腾讯（700）开市分别升0.5%及1%；美团（3690）升1.6%；小米（1810）升0.2%；京东（9618）无起跌；百度（9888）则跌0.4%。

滴普科技折让19.8%配股

个股消息中，滴普科技（1384）配售794.2万股新H股，集资约4亿元，相当于经扩大已发行股份2.4%，每股配售价50.58元，较上日收市价63.05元折让19.8%。该股开市报59.5元，跌5.6%。

华勤技术获纳入港股通

此外，深交所港股通标的证券名单调入华勤技术（3296），5月21日起生效。该股开市报112.7元，升2.8%。

北水动向方面，昨日净买入港股57.08亿元，其中中芯国际（981）、中移动（941）及华虹半导体（1347）分别获净买入21.66亿元、15.64亿元及7.98亿元；而兆易创新（3986）、阿里（9988）及五一视界（6651）分别遭净卖出4.7亿元、1.68亿元及7,668万元。

