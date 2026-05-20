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美股早段反弹 道指升逾300点 Nvidia绩前升1%

股市
更新时间：22:38 2026-05-20 HKT
发布时间：21:59 2026-05-20 HKT

美股股王Nvidia（NVDA）公布季绩前夕，大市出现反弹，道指升逾300点。

道指49670点，升307点；标指报7403点，升50点；纳指报26122点，升252点或1%。长债息升势喘定，10年期债息报4.633厘，跌3.4点子。

Nvidia绩前升逾1%，将于收市后公布季绩。特斯拉（TSLA）、亚马逊（AMZN）亦场升约1%。

Nvidia盈利料再倍增 关注出货量指引

市场预期Nvidia上季收入达788亿美元，按年增79%；每股盈利为1.77美元，急增1.2倍。投资者关注该集团晶片出货量及提升产能的指引，以及应对AI竞争对手的措施，并借此判断美股科技股的上涨空间。

专家：市场需证明AI前景抗衡债息上升

Main Street研究投资总监James Demmert指出，Nvidia业绩发布正当其时，市场需要数据证明AI的前景，能抗衡债息上升的不利因素。

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