马浚伟首日上任衍生联席CEO 半日股价再升7% 发文称「衍生新的一页，感恩」

马志伟（别名马浚伟）获衍生集团（6893）委任为公司执行董事、董事会副主席及联席行政总裁，由今日（20日）起生效，但该股已连升第四个交易日，截至中午报0.305元，单日升约7%，4日累计则已升244%。不过，该股虽然今早最高曾见0.39元，但仍未及昨日最高位0.415元。

发文获不少留言支持

另一方面，马浚伟今日首日上任衍生集团联席行政总裁，在社交平合贴出了一张「上班照」，并写上「新的一天，衍生新的一页，感恩！」。该帖文亦获得不少网民留言支持，其中包括「祝福大家在新的篇章中一切顺利。 上帝保佑」、「边一间公司请到你就幸福」，以及「继续往前行平安开心既路」等等。

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