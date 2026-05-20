股神投资旗舰巴郡 首季建仓达美航空及美斯百货

「股神」巴菲特（Warren Buffett）今年3月曾表示难以发掘具吸引力的投资机会，但提及曾进行一笔很小的投资。根据上周五公布的监管文件，这笔投资或是指巴郡建仓买入美斯百货，巴郡在首季亦建仓买入达美航空。

巴郡买入美斯百货 涉资仅5500万美元

巴郡在首季建仓美斯百货（M），涉资5,500万美元。相对于巴郡逾3,000亿美元投资组合，美斯百货确实只是一笔小型投资。

美斯百货近年积极重组业务，大幅削减成本，关闭分店数目。市场聚焦美斯百货业务复苏步伐，以及如何释放旗下物业组合的价值。美斯百货旗舰店位于曼哈顿，是全球最贵重的物业地段之一。

26亿美元建仓达美航空 股神曾称航空股为「资本陷阱」

巴菲特曾形容航空股为「资本陷阱」，认为航空公司即使经营出色，燃油价格及机票减价战，都足以抵销整个季度所有利润。到疫情时，他更认为航空公司处境已经发生变化。

不过巴郡于首季，累计斥资26亿美元建仓达美航空（DAL）。达美航空于2026年首季公布收入达142亿美元创新高，每股收益0.64美元按年增40%，公司自由现金流达12亿美元。

达美航空积极开拓高消费市场，企业预订量实现双位数增长，国内外航线头等及商务客位需求仍然强劲。另外达美航空与美国运通卡合作带来的收入，于本季增加10%。分析料投资达美航空，或是巴郡新任执行长阿贝尔 (Greg Abel)的决定。

巴菲特早前曾透露，现时每日依然到办公室，与巴郡的金融资产主管Mark Millard讨论市场最新发展及交易决策。