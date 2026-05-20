恒大物业潜在交易排他性谈判期限届满 仍在进一步磋商 股价曾急跌10%

恒大物业（6666）昨晚发公告表示，获清盘人告知，根据潜在卖方与潜在买方签订的排他性协议，有关潜在交易的排他性谈判期限已于5月15日届满且未获延长。该股今早曾跌一成，低见1.29元；暂报1.35元，续跌逾6%。

双方未达任何正式协议

不过，恒大物业指尽管排他期已到期，但潜在卖方与潜在买方之间的讨论仍在继续，旨在最终确定有关潜在交易的正式买卖协议条款。公告又提到，潜在卖方合共持有公司51.016%的股份；潜在交易仍须待潜在卖方与潜在买方就任何最终买卖协议条款进一步磋商；以及双方尚未就潜在交易达成任何正式或具有法律约束性的协议。

早前彭博曾有报道指出，中国恒大清盘人已选定广东旅控集团及进行专属谈判，洽购恒大物业大部份股权；另外，还有太盟资本及其他投资者，可能联同广东旅控，参与谈判。

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