港股250日线为关键支持 失守向下补裂口｜古天后

5月20日，大致多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴，早上部份地区雨势较大。环球通胀忧虑加剧，美国30年期债息冲上5.19厘，创2007年以来约19年高位。美股周二继续受压，三大指数回软，道指最多跌441点，收市跌幅缩至322点或0.65%，报49363；标指跌49点或0.67%，报7353，连跌3个交易日；纳指盘中曾跌1.5%，收市跌220点或0.84%，报25870。

重磅股中，Tesla股价收市挫1.4%，Nvidia跌0.8%。Alphabet与黑石组建人工智能（AI）云端服务公司，前者股价跌2.3%，竞争对手CoreWeave下跌3.8%，亚马逊跌2.1%，思科（CISCO）跌2.9%，为跌幅最大道指成份股。

花旗：逢低买美债策略已变

美国10年期债息曾扬9.79个基点，至4.6853厘，30年期债息涨7.23个基点，至5.1953厘。花旗驻伦敦宏观利率策略员Jim McCormick指出，美国30年期债息下一个关键位喺5.5厘，即2004年以来高位，佢表示核心通胀未有放缓迹象，投资者逢低买入美债策略亦已改变。

美国银行每月调查显示，追逐股市反弹浪嘅基金经理于5月份股票配置升至净超配50%，高于上月13%，上调幅度为历来最大，并达到2022年1月以来最高水平，期内现金水平则属2024年2月以来最大跌幅，降至3.9%；73%受访者认为半导体长仓为最拥挤交易。调查并反映，62%受访基金经理预期美国30年期债息将升破6厘水平，视通胀为投资回报最大风险，即使大部分人仍估计联储局未来一年将减息。

七大工业国（G7）财长于巴黎会议后发表声明，指中东战争威胁经济并加剧通胀，尤其对能源、食品及肥料供应链构成压力，但成员国承诺唔会过度运用财政援助，避免公共财政承受过重负担。

恒指若失守25600 下试25200

昨日港股反弹，恒指最多曾升170点至25845，收市升122点或0.47%，报收25797，守住250日线，并重返50日线约25774，成交额2,721亿元，北水由周一净流走，改为周二净流入。港股目前仍处于调整之中，上周未能重返27000后，再度失守多条移动平均线，并一度考验250日线约25600水平，昨日展开反弹，可惜外围股市亦开始进行调整，影响整体气氛，反弹之路遇上重重阻力。

若今日能守住250日线即25600水平，及企稳25800水平，稳守50日线，则反弹有望持续，进一步挑战5周线及10日线，约26000水平，料26000水平为首个反弹阻力。相反，今日若失守25600水平，则向下回补4月8日上升裂口25254-25668机会较大，裂口底部25200水平料有一定支持。如25200亦告失守，则下方25000心理关口为下一支持。回补裂口后，如能迅速收复250日线及50日线，则调整有望完成，港股或继续于25000-27000大型区间内上落。

古天后