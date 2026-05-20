美长债息高企 恒指低开88点 两新股一升一跌 欢喜传媒急升逾14%｜港股开市

中东局势继续不明朗，美国总统特朗普表示，若谈判未有成果，美国或会在数日内恢复对伊朗打击；另一方面，G7指战争威胁经济及加剧通胀，市场押注利率维持高企，美国30年期债息一度高见5.198厘，升至近20年高位。美股三大指数周二全线下跌，道指收市跌322点或0.65%，报49363点；标指跌49点或0.67%，报7353点；纳指跌220点或0.84%，报25870点。

亚太区股市今早受压，日股暂跌1.1%至59898点；韩股跌0.9%至7206点。港股方面，恒指今早低开88点，报25709点；蓝筹股中，中海外（688）开市跌逾2%，携程（9961）亦跌1.5%。

科网股普遍下跌，阿里巴巴（9988）及腾讯（700）开市分别跌0.3%及无起跌；美团（3690）跌0.06%；小米（1810）逆市跌0.33%，百度（9888）亦跌1.4%，惟京东（9618）逆市升0.6%。

欢喜传媒向范式智能配股

个股消息中，欢喜传媒（1003）向范式智能（6682） 配股，同时双方订立战略合作及合资框架协议，拟在影视创作、互动文娱、游戏开发、知识产权周边衍生等领域合作及成立合资企业；范式智能全资附属公司Phancy Internationa则以每股0.275元认购欢喜传媒7.3亿股，涉资约2亿元，占已扩大发行股本逾14%，每股作价与上日收市价相同。欢喜传媒及范式智能股价开市分别升14.5%及跌0.5%，报0.315元及33元。

拓璞数控国际发售超购逾29倍

新股方面，拓璞数控（7688）公开发售录得逾3,763倍超购，一手中签率8%，国际发售超购逾29倍；开市升40%，报37元。

驭势科技开市「潜水」逾7%

另一新股驭势科技（1511），公开发售录得6,776倍超购，一手中签率5%；国际发售超购逾4倍；开市跌逾7%，报56元。

北水动向方面，昨日净买入港股12.66亿元，其中阿里巴巴（9988）、中海油（883）及盈富基金（2800）分别获净买入11.9亿元、9.03亿元及7.57亿元；而长飞光纤（6869）、华虹半导体（1347）则分别遭净卖出4.59亿元及1,602万元。

