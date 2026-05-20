短炒博反弹要严控注码｜唐牛

美债息急升，30年期息率升穿5.1厘水平，直逼疫情水平，环球股市应声下挫。战事未有明显恶化，但债息自行挟高，对我们操作的直接影响是，今转调整的时间及幅度会较长及较深，短炒博反弹要严控注码。

中移动非中长线部署之时

本栏爱股之一中移动（941），联同两位兄弟联通（762）及中电信（728），因为token概念炒高，中移动已逼近去年底高位，增值税阴霾一扫而空。有把握7字头入场的战友，可以坐定定等财息兼收，未有货的话，现阶段入场只博短炒升见90元，绝非中长线部署之时。

唐牛

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