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美长债息金融海啸前新高 道指跌400点 Tesla挫3% 学者指「马斯克效应」放大波动

股市
更新时间：22:09 2026-05-19 HKT
发布时间：21:46 2026-05-19 HKT

美国长债息进一步攀升，美股持续受压，道指早段挫逾400点，纳指跌超过1%。

道指一度跌441点，报49245点；标指跌57点，报7346点；纳指挫332点或1.2%，报25758点。港股夜期亦跌120点，报25585点。

相关新闻：美债息率创近20年新高 引发连锁抛售 摩通警告：高息新时代或悄悄降临

30年债息破5.18厘

美国30年债息超出5.18厘，创出2007年以来高最水平；10年期债息亦高达4.66厘，升5点子，逾一年新高。

特斯拉（TSLA）急挫逾3%。佛罗里达大学金融系教授Jay Ritter指出，随著SpaceX即将上市，投资将放大「马斯克效应」，与马斯克相关的股份估值将变得更波动。

Google于其I/O开发者大会举行前，母企Alphabet（GOOG）跌1%。不过微软（MSFT）逆市升近1%。

专家指市场属喘息 后市难现3月底急弹

Argent资产管理投资组合经理Jed Ellerbroek认为，目前市场是「经历一轮史诗般上涨之后的喘息」，在距离Nvidia业绩前数天转淡，有关现象值得关注，因为市场预期Nvidia盈利及业绩指引继续强劲。他相信，后市难以重现3月底急速反弹的动力。

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