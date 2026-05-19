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衍生集团股价狂炒高161% 马浚伟明起出任联席CEO 带挈市值增2.4亿

股市
更新时间：12:01 2026-05-19 HKT
发布时间：10:44 2026-05-19 HKT

衍生集团（6893）昨日宣布马志伟（别名马浚伟）将获委任为公司执行董事、董事会副主席及联席行政总裁，并自5月20日起生效后，公司股价今早爆升，曾升168%至0.365元；截至中午报0.355元，升逾161％，最新市值约3.88亿元。换言之，马浚伟加盟消息传出后，衍生集团市值已大增近2.4亿元。

公告指出，马浚伟将与关丽雯共同担任公司联席行政总裁，负责监督集团的整体管理及策略规划。马浚伟已与公司订立服务协议，为期3年，有权收取每年252万元薪酬，亦可能有权收取酌情花红。

董事会相信，马浚伟在企业管理及多渠道营运方面的背景将支持集团的业务活动，预期其营运经验将为管理团队提供有用指导，以提高营运效率并支持集团的发展策略。

积极透过代理出售物业

另一方面，衍生集团月初曾公布，注意到若干媒体报道，指集团持有沙田一项物业连同一个车位及尖沙咀一项物业正透过物业代理以1.38亿元及4500万元的指示性要价分别进行放售；并确认正积极透过物业代理寻求出售相关物业的机会，且目前仅处于指示性要价阶段。董事会认为，相关物业并非集团核心业务营运的必要资产，潜在出售事项对集团的业务营运并无重大影响。

不过，潜在出售事项为集团提供机会，包括变现现金及释放现金价值，以支持集团进一步发展，以及节省与集团未偿还银行借款有关的所有融资成本。

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