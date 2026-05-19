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渣打目标2030年前实现18%有形股东回报 削企业职位逾15%

股市
更新时间：09:54 2026-05-19 HKT
发布时间：09:54 2026-05-19 HKT

渣打集团（2888）发公告表示，计划于2030年前实现18%的有形股东权益回报，同时在2030年前削减企业职能相关职位超过15%。该股开市201.4元，升约2.4%；其后升幅收窄，暂报198.9元，升约1.1%。

公告指出，渣打订立了新中期目标，包括于2028年实现高于15%的有形股东权益回报，较2025年提高超过3个百分点，并将于2030年提高至约18%；于2025年至2028年实现高双位数（high-teens）每股盈利复合年增长率及5至7%的收入复合年增长率。

逐步递增每股股息

同时，借助正收入与成本增长差，于2028年实现约57%的成本对收入比率，较2025年的63%下降；透过提升生产力，于2028年前提高每名员工所创造的收入约20%，并在2030年前削减企业职能相关职位超过15%；在13至14%的普通股权一级资本比例范围内营运，贷款损失率则维持于跨周期30至35个基点的范围；以及支持30%或以上派息率，并逐步递增每股股息。

该行又提到，正加强自动化、先进分析及人工智能的实际应用，以精简流程、改善决策，并提升客户服务及内部效能。

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