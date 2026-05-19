特朗普推迟攻击伊朗 恒指高开18点 阿里开市微跌 药明合联回购向上｜港股开市

美国总统特朗普表示，已下令推迟原定于周二（19日）对伊朗发动的预定军事打击；伊朗最高领袖穆杰塔巴则发声明，重申将考虑在敌人不擅长的领域开辟新战线。国际油价昨日冲高后，今早见回落，纽约期油报102.94美元，跌约1.4%；布兰特期油跌2.1%，报109.74美元。至于现货金价跌约0.09%，报4,562美元。

美股三大指数周一个别发展，其中道指收市升159点或0.32%，报49686点；标指跌5点或0.07%，报7403点；纳指跌134点或0.51%，报26090点。亚太区股市今早弱势，日股今早跌约0.1%至60752点，韩股则跌逾3%至7260点。

网易开市升逾2% 汇控涨逾1%

港股方面，恒指今早高开18点，报25693点。蓝筹股中，网易（9999）开市升2.6%，汇控（005）升1.4%，为表现最佳蓝筹；相反，华润万象生活（1209）及京东（9618）分别跌2%及1.9%。

科网股个别发展，阿里巴巴（9988）及腾讯（700）开市分别跌0.9%及无起跌；美团（3690）跌0.7%；小米（1810）升0.07%，百度（9888）昨晚公布业绩后，开市跌0.15%。

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药明合联拟斥最多1亿美元回购

个股消息中，药明合联（2268）拟动用最多1亿美元的内部资金，委托专业受托人按市价在公开市场购买公司股份；该股开市报54.55元，升逾2%。

药捷安康折让18%配股

此外，药捷安康（2617）拟配售383.6万股，集资1.6亿元，相当于经扩大已发行H股1.2%及已发行股份约0.9%，每股配售价40.83元，较上日收市价折让18%；该股开市报47.38元，跌约5%。

北水动向方面，昨日净卖出港股78.76亿元，国寿（2628）、理想汽车（2015）及腾讯（700）分别获净买入13.45亿元、7.65亿元及5.49亿元；而盈富基金（2800）、阿里（9988）、泡泡玛特（9992）分别遭净卖出53.02亿元、13.42亿元及4.04亿元。

