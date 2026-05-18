美国传暂豁免对伊朗石油制裁 道指早段回升逾100点 10年债息略回落

美股反复上落，伊朗传媒报道指，美国提议在与伊朗达成最终协议前，暂时豁免对伊朗的石油制裁。道指早段先跌后升逾100点。

道指升108点，报49634点；标指升12点，报7420点；纳指升38点或0.1%，报26263点。10年期债息略回落4.585厘，跌1点子。

纽油再跌穿100关

油价先升后回，纽约期油转跌1.3%，报每桶99.75美元。

明星科技股个别发展，Google母企Alphabet（GOOG）及亚马逊（AMZN）升逾1%，特斯拉（TSLA）跌2%。

专家：沃什上场仍难减息

金融研究机构Yardeni研究总裁Ed Yardeni指出，市场仍关注息口，虽然美国总统特朗普要求新上任的联储局主席沃什减息，但市场普遍预期利率将在一段更长期间维持高位，因宏观经济环境已不再支持宽松政策，「更不用说减息。 」