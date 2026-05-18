都市丽人执董吴小丽斥逾100万元增持股份 高层累计入货1100万股

都市丽人（2298）公布，执行董事吴小丽已于4月23日至5月18日期间，按每股约0.442元的平均价格在公开市场增持合共239.7万股公司普通股，合共约106万元。该公司指，自4月以来，其主要管理层累计在公开市场增持约1138万股公司股份，以实际行动展现对公司价值及发展前景的信心。

今年稳健发展 稳步拓展海外市场

都市丽人表示，集团今年将以稳健发展为核心，同步推进品牌提质与海外布局，子品牌「纯棉居物」 将强化产品矩阵、优化运营管理，打造城市样板店，维持高增长态势；主品牌「都市丽人」 持续深耕线下精细化运营，结合即时零售模式提升门店效率，同时正式开启国际化征程，以越南门店为试点，稳步拓展海外市场，全力实现高品质发展。