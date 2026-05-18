中电首季售电量升3.2% 受惠经济向好及AI需求 中期息派0.63元

中电控股（002）公布，派发第一期中期息每股0.63元，按年持平。中电表示，本港首季售电量按年上升3.2%，主要受惠于香港经济持续向好，带动大部分行业的电力需求上升，当中数据中心的售电量按年上升11.1%，反映人工智能及数码服务的需求持续增加。

中电表示，尽管中东地缘政治局势持续紧张，影响全球燃料供应及成本，但中华电力凭借多元化的燃料组合，包括来自广东省大亚湾核电站价格稳定的核能，得以维持高度可靠的电力供应。

冬季较暖 住宅售电量跌2.9%

中电指出，本港中华电力的售电量按年上升3.2%，至73.19亿度。按各类别划分，当中住宅客户的售电量下跌2.9%，因冬季天气较和暖及香港居民在假日期间外游增加所致；商业、基建及公共服务，以及制造业的售电量增长则达5.2%至5.3%。

该集团指出，北部都会区的发展对香港的未来至关重要，中华电力正于落马洲河套区、元朗及洪水桥等地区投资兴建电力基础设施。中电续指，随著政府于3月份批出沙岭数据园区用地以发展超算中心，中华电力一直与中标者保持紧密沟通，配合其不同营运阶段的能源需求，提供度身订制的供电方案。

可再生能源发电量仍录增长

内地业务方面，中电指，其零碳能源资产的营运保持稳定，广东省大亚湾核电站和阳江核电站的发电量及电价维持稳定，令核电资产组合的财务贡献保持稳健。该集团续称，尽管风及太阳能资源略为转弱，但水资源条件改善令水力发电量有所上升；纵使中电中国在广东以外大部分营运地区受到电网限电增加的影响，但季内的可再生能源发电量仍录得按年增长。

中电中国占少数股权的燃煤投资项目，因受市场竞争加剧影响，于首季的发电量有所下降。中电指，整体而言，由于相关项目采用当地采购的煤炭，其营运在全球能源市场波动下仍保持韧性。

澳洲竞争激烈 客户持续流失

海外市场方面，中电指出，其澳洲业务公司EnergyAustralia零售业务市场竞争激烈，导致客户持续流失，令EnergyAustralia截至3月底的客户帐户数量减少约2.7万个，至227万个；生活成本压力持续影响客户，并为EnergyAustralia的零售业务带来挑战。中电指，EnergyAustralia将继续致力支援面对经济困难的客户。

该集团指出，随著澳洲能源监管机构表示，将因应批发电价及其他供应成本下降而下调基准电价，澳洲东部各州的零售电价将于7月下调，另外7月起部分地区须在中午太阳能发电最充沛的时段，提供免费电力。

中电表示，EnergyAustralia零售业务的技术基础设施及营运模式现代化计划取得良好进展；此外作为营运变革的一部分，EnergyAustralia已完成将包括科技等核心企业职能转移至合作伙伴塔塔咨询服务（Tata Consulting Services）。

完成出售印度市场燃煤资产

至于印度市场的Apraava Energy于3月根据与Jindal Jhajjar Power的协议，完成出售旗下唯一的燃煤资产，交易完成后现有的资产均为零碳能源

资产。中电指，Apraava Energy可再生能源项目首季的营运保持稳定，然而自然资源减少，导致风电及太阳能发电量较去年同期略有下降。