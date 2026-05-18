债息回升外围调整 港股未创新高已回落｜古天后

5月18日，多云，有几阵骤雨。美国总统特朗普上周五结束了前后仅36小时「旋风式」访华行程，但明显中美双方矛盾未有化解，双方所促成嘅贸易协议，包括中国承诺购买更多美国大豆，以及向波音订购飞机，则换来部份中企可使用H200晶片。对于侵侵今次率领由17间巨企组成、总市值超过18万亿美元嘅浩大商业团队访问中国，呢啲贸易协议仅为小菜一碟，结果市场系希望愈大，失望愈大。

港股上周表现反复，虽然习特会举行期间，恒指周四高开450点，一度高见26844近三个月高位便掉头回头，结果全日升幅最终全数蒸发，仅升1点，周五更急速下滑，跌至25847低位方能喘定，最终报收25962点，跌426点收市，按周则跌431点或1.63%。至夜期及ADR时段，港股表现持续疲弱，加上美股三大指数调整，拖累夜期一度跌穿25700水平。而今早黑期则跌至25600水平，连50日线亦不保。恒指及期指已跌穿5、10、20、100日线，并跌穿26100短线成交密密区顶部，而周五即市成交密集区顶部首个技术支持，期指更连周五即市成交密集区底部25850亦失守，夜期更跌穿50日线，短线走势明显转差。

恒指上升轨底部25600不容有失

港股表现忽然转弱，主要受到上周习特会并未见任何具体成果，再加上外围股市创新高后，开市进行调整，港股受拖累则未曾再见高位已回头。港股本周必须重返26150-26200水平，恒生指数才能缓解下跌压力。至于下方首个重要支持为50日线即25750，以下一个更重要支持位25600即上升轨底部，以及近一个月低位，亦大约系日线保力加通道底部，更不容有失。虽然星期五恒生指数收市约25900水平，但夜期及黑旗分别跌至25750及25600水平关键支持，如周一开市续跌，未能重返26000关，再失守25600，料下行压力更大。

另一边厢，美股上周五亦显著调整，道指周五收市泻逾500点，报49526，跌537点或1.07%；标指挫92点或1.24%，报收7408；纳指更跌410点或1.54%，报收26225。Nvidia重挫4.4%，英特尔及美光跌逾6%，Tesla降低4.8%。维权投资者阿克曼称将披露持有微软股份，微软逆市涨3.1%，波音虽然接到大单，但股价再跌3.8%。特朗普周五结束访华行程，佢喺回程美国时，于「空军一号」专机上回应传媒提问时表示，喺访华期间，佢同习近平于会谈中达成共识，伊朗不能拥有核武，以及必须重开霍尔木兹海峡。 特朗普亦称，佢本来唔赞成美伊停火，美国只为帮巴基斯坦忙而停火。结果纽约期油因此而重返100美元水平之上。

全球债息回升 市场风险胃纳急降

美债息回升，美国10年期债息一度大涨14.9基点至4.606厘的一年高位，30年长债孳息攀升11.7基点至5.13厘。同时，日本30年期债息升上4厘，同年期英国债息创28年新高。全球债息回升，拖累多地股市走软，市场风险胃纳急降，比特币曾急滑3.7%，至78635美元。而市场开始怀疑今年非旦唔减息，仲有机会加息，连金价亦被拖累，跌至4500美元水平。

暂时环球股市受债息回升而调整，港股之前未有随外围创新高，反而因外围调整而再度回软，跌穿多条移动平均线，一旦呢个星期失守25600及250日线，本月下旬大市或向下回补裂口，下试25200水平，甚至25000较强支持。本周关键为港股能否收复26000失地，以及重返多条移动平均线上。

古天后