中东风险再起+债息抽升忧虑 恒指低开逾百点 胜宏获纳北水 翼菲首挂升79%｜港股开市

「习特会」未能为市场带来惊喜消息，美国拟重启向伊朗动武，特朗普周日（17日）警告结束战事的谈判进展停滞，形容伊朗「时间紧迫」，加上市场忧虑美国或重启加息及缩表，有分析估计环球市场短期内或反复下行，恒指后市恐下试约25500点，惟在内地经济数据强劲支撑下，港股抗跌能力或优于外围股市。

美债息显著向上 金价银价受压

美国债息显著向上，其中10年期债息升至4.623厘、30年期债息更升至5.146厘。据外媒引述DoubleLine Capital行政总裁Jeffrey Gundlach指出，联储局在下次政策会议上减息「根本不可能」，明言当前通胀环境不支持任何宽松政策。

金价及银价受压，现货金价今早跌约0.8%至4,500美元关口附近，银价跌逾2%至74.36美元。相反，油价向上，布兰特期油升1.6%至111.05美元，WTI原油期货亦升约2%至107.48美元。

韩股一度跌逾4% 恒指低开

亚太区股市向下，日股暂跌逾1%至60787点；韩股今早曾跌逾4%后回稳，暂跌逾1%至7416点。港股方面，恒指低开123点，报25838点。蓝筹股中，理想汽车（2015）开市跌逾4%、洛阳钼业（3993）跌逾3%，为表现较差蓝筹。

科网股方面，阿里巴巴（9988）及腾讯（700）开市分别跌1.4%及跌0.3%；美团（3690）跌0.6%；小米（1810）逆市升1%，百度（9888）则跌0.4%。

迈富时配股集资5亿

个股消息中，迈富时（2556）向两名认购人配售1,233.34万股股份，集资5亿元，占扩大后股本约4.61%，每股认购价40.54元，与上日收市价相同；该股开市升0.4%，报40.7元。

胜宏科技获纳入港股通

胜宏科技（2476） 获纳入港股通证券名单，今日（18日）起生效；惟该股开市跌0.5%，报338.4元。

翼菲公开发售超购14854倍

翼菲科技（6871）今日首日上市，公开发售部份超购约14,854倍，一手中签率为3%，国际配售超购8.77倍；该股开市升79%，报54.65元。

曾永坚：恒指或下试25500点

香港股票分析师协会副主席曾永坚表示，「习特会」未能为市场带来超出预期的政策利好，加上中东局势升级及美国通胀升温，令市场忧虑美国重启加息和缩表行动，在上述阴霾下，环球市场短期内或维持反复下行，港股亦可能同样受压，恒指或下试250天线，约25500点。

他续指，根据现时中国经济状况，本周出炉的三头马车数据有望胜预期，加上近两个月港股并未出现类似韩、日、台股那样显著的升幅，令港股抗跌能力较高，惟恒指夜期低水，料恒指今日低开机会大。

高歌证券金融首席分析师聂振邦亦说，港股表现取决于外围市场，从技术面看恒指或有跌穿在25500点可能。

聂振邦：韩股走弱或标志AI升浪结束

韩国综合指数上周五破顶后急跌逾6%，领跌全球股市。曾永坚表示，韩股日前剧烈波动源自于股市不会无止境上升，韩股估值已反映市场的乐观情绪，以及韩国是典型高杠杆市场，当机构投资率先减仓AI相关股份时，散户跟风抛售加上融资盘强制平仓，会放大韩股跌幅。

聂振邦则认为，自4月初以来，韩股已连涨逾一个月，而上周韩国政府提出「国民红利」新政策，引发市场对半导体企业的担忧，若韩股本周继续走弱，或标志本轮AI升浪已结束，恐拖累港股半导体股和市场投资气氛。

