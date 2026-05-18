中东硝烟再起 Nvidia业绩将出炉｜一周前瞻

「习特会」于上周已落幕，本周将迎来多项事件密集的超级周，包括AI龙头的Nvidia（NVDA）业绩出炉、中美等国多项关键宏观数据的揭盅，及鲍威尔担任联储局主席的最后一次会议纪要亦要出炉。值得留意的是，中东战局仍未落幕，传美以两国拟重启对伊朗军事行动，意味著中东战局或将重新升温，预料多重因素叠加下，本周金融市场将维持震荡。

美以传最快本周恢复对伊朗军事行动

根据外电引述消息报道，美国总统特朗普的核心团队已拟定对伊朗军事打击预案，若特朗普决定打破谈判当前僵局，美军预计最快本周将再度对伊朗发动空袭。另外，一位以色列高级官员亦称，以色列正在为即将重启针对伊朗的军事行动做准备，军事行动可能将「持续数天甚至数周」。

AI算力成业绩焦点

本周的重中之重事件非Nvidia业绩莫属。该公司将本周三美股盘后公布最新季度业绩，市场预期其营收将升至约800亿美元，市场关注的核心在于Blackwell GPU的出货量是否能超出预期，以及毛利率能否守稳75%的关键水平。作为美股纳指的权重股，Nvidia的成绩表势必影响该指数的表现，和左右环球半导体板块的市场情绪。

与此同时，科技界另一盛事谷歌开发者大会于本周内举行，本届大会全面聚焦人工智能（AI）、Gemini模型、Android系统生态以及前沿的XR技术，该大会有望为各大开发者和科技爱好者展示未来一年的技术蓝图。

另外，沃尔玛、家得宝等重要美股，和港股百度（9888）、网易（9999）等科企亦将于本周内相继公布最新季度业绩。

鲍威尔任内最后议息记录公布

在货币政策方面，香港时间周四凌晨，联储局将会公布4月会议记录，这亦是卸任主席鲍威尔任内的最后一次会议，市场关注记录内容是否显示联储局内部分歧加剧，并将会从中揣测储局未来的减息步伐。

此外，于周四中国将公布最新LPR报价，市场预期1年期LPR及5年期以上LPR将分别维持于3.0%及3.5%，或连续十二个月不变。

中美经济数据密集出炉

宏观经济层面，中国4月「三头马车」数据将于周一（18日）率先公布，其后中国统计局将就国家经济运作举行记者会。根据大行中金早前预测，中国4月「三头马车」数据可能分化，其中规模以上工业增加值按年增速将小幅上升，增速或升至5.8%；社会消费品零售总额4月增速回落至1.4%，3月为1.7%。另外该行还预计，4月固定资产投资或小幅放缓，1至4月固定资产投资增速或为1.4%（1至3月为1.7%）。

同时本周内，美国5月费城联邦储备银行制造业指数、5月制造业和服务业PMI指数、初请失业金人数及密歇根大学消费者信心指数终值等重磅经济数据将出炉，预期该些数据将为美国联储局后续政策提供更多方向。

四新股本周在港挂牌

新股方面，翼菲科技（6871）、驭势科技（1511）、拓璞数控（7688）、丹诺医药（6872）4只新股亦将于本周内在港交所挂牌上市。