巴郡首季清仓亚马逊 重新建仓达美航空 增持Alphabet近4000万股

巴郡周五公布截至今年3月31日的首季持仓报告，是阿贝尔（Greg Abel）接替巴菲特接掌巴郡后的首个季度，他清仓了亚马逊和联合健康等多间公司，同时新建仓价值26.5亿美元的达美航空股票，并增持近4000万股Alphabet股票。

截至3月底，巴郡持有的达美航空股份价值约26.5亿美元，虽然持仓数目相对较小，但已引发市场关注。巴菲特在任时亦曾投资达美航空，一度是其最大股东，后来在2020年沽清。

此外，巴郡上季增持了近4000万股Alphabet股票，至于对苹果公司的持仓则不变，结束了之前连续三季的减持行动。

沽出美银、雪佛龙

目前，美国运通、苹果、美国银行、可口可乐和雪佛龙仍是巴郡最大持仓。阿贝尔在2月致股东的首封信中明确表示，苹果、美国运通、可口可乐和穆迪等公司属于其认定的「核心持仓」，并指巴郡将继续秉持「集中投资」的股票策略。

另外，巴郡首季亦出售了价值34亿美元的美国银行股票，以及24亿美元的雪佛龙股份。

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