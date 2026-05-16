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「超购王」翼菲暗盘最多升近八成 丹诺传国际配售足额认购

股市
更新时间：09:41 2026-05-16 HKT
发布时间：09:41 2026-05-16 HKT

势成为历来本地新股「超购王」的翼菲科技（6871），昨日暗盘交易未有带来惊喜，于三大暗盘场收市升不足一倍，仅介乎75.6%至79.2%之间，一手100股账面赚2305元至2415元，将于下周一登陆联交所。另传正在招股的「B仔股」丹诺医药（6872）国际配售已足额认购，将于下周二截止招股，下周五挂牌。

工业机器人公司翼菲科技是次上市备受市场关注，其在富途暗盘开市后不久，曾高见72元，较定价30.5元高近1.4倍，以该水平计，一手100股账面赚4150元。其后该股回落低见50元，仍升63.9%后，终收报54.65元，升79.2%，一手赚2415元。另该股在耀才暗盘的股价波动较大，于45元至85元上落，终收报54元，升77.1%，一手赚2350元；在辉立暗盘的波幅最窄，于50元至64元争持，终收报53.55元，升75.6%，一手赚2305元。

罗博特科拟筹6亿至8亿美元

已在内地挂牌的罗博特科近日更新香港上市申请，IFR引述消息指，该公司是次上市计划筹资约6亿至8亿美元。罗博特科专注于提供光伏制造解决方案，及用于硅光器件的高精密组装与测试设备，A股昨日市值近988.9亿元人民币，香港上市的保荐人为华泰国际、花旗和东方证券。
 

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