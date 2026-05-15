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美国加息预期升温 长债息见一年新高 道指泻500点 AI股挨沽

股市
更新时间：22:12 2026-05-15 HKT
发布时间：21:33 2026-05-15 HKT

美国通胀升温，市场对今年减息几近无望，并预计最快明年初加息。美国10年期长债息抽升至一年高位，美股AI股重现沽压，道指早段挫逾500点。

道指报49528点，跌535点；标指报7397点，跌104点或1.4%；纳指报26097点，大跌538点或2%。10年期债息高见4.581厘，急升9.4点子，见一年新高。

Intel挫7% 美光插6%

早前热炒AI主题板块遭抛售，晶片股英特尔（INTC）挫逾7%；美光科技（MU）跌逾6%；闪迪（SNDK）跌逾4%。

Nvidia Tesla跌4%

明星股亦挨沽，Nvidia（NVDA）及特斯拉（TSLA）急跌4%；亚马逊（AMZN）跌2%。但微软（MSFT）逆市升逾1%。

年底加息机率近半

利率期货监察工具FedWatch数据显示，今年底前主流认为美国利率不变及加息的机率「五五开」，分别是51.5%及48.5%，减息的机率仅得0.4%；而明年1月加息已成主流。

专家：科技股升势难持续 短期受获利盘影响

美国金融智库Vital Knowledge创办人Adam Crisafulli指出，最近数周科技股的升势难以持续，当市场资讯出现一些风吹草动，股份很易受获利回吐影响。

瑞银料核心通胀回落 年底可继续宽松

瑞银首席投资办公室全球股票投资总监Ulrike Hoffmann-Burchardi则认为，联储局主席即将由沃什上场，预计对方仍会忽略短期关税或油价推动的通胀，并相信核心通胀将于未来几个月内回落，而且薪金及经济增长放缓，令联储局可于今年底回复宽松货币政策。

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