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长和传搁置分拆电讯业务上市 专注资产出售

股市
更新时间：20:35 2026-05-15 HKT
发布时间：20:35 2026-05-15 HKT

长和（001）过去一年研究分拆电讯业务上市的计划或有变，路透引述消息报道，长和将搁置电讯业务上市，改为专注出售个别资产。

近期出售VodafoneThree 难推动电讯上市

报道指，长和全球电讯资产组合中，较大比重的英国VodafoneThree在近期出售股权后，令分拆电讯业务的计划，难以在短期内推进。早前市传长和考虑最快今年第三季，推动电讯集团在香港及英国两地上市，估值达200亿美元（约1560亿港元）。

报道引述知情人士指出，长和一直为电讯资产检视不同选项，目前选择出售方式，因在财务决策较为合理。知情人士又指，如果长和要推动分拆VodafoneThree前身3英国，由于该业务截至2024年仍录得亏损，上市计划较具挑战。

相关新闻：长和悉售英国VodafoneThree 49%持股 套现逾450亿 料下半年完成

长和一年内两度称评估机会

长和于去年3月及今年1月，均指出不时接获建议，并探索及评估可供考虑的机会，包括涉及分拆电讯资产上市，但强调未有就任何交易作出决定。

意大利Wind Tre曾传与同业合并

早前路透亦报道，长和计划将意大利子公司Wind Tre，与法国电讯集团Iliad的意大利业务进行合并。

相关新闻：长和确认有评估分拆电讯及零售业务上市 两IPO估值或达3900亿

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