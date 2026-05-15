恒指半日跌229点 中芯绩后升4% 毛戈平挫6% 传遭股东大手减持｜港股开市

恒指今早轻微高开1点后随即向下，最多跌329点，低见26059点；半日跌229点或0.87%，报26160点，成交额1,511.49亿元。科指半日跌63点或1.25%，报5012点。

科网股个别发展，腾讯（700）升1%；阿里巴巴（9988）及美团（3690）分别跌2.1%及2.5%；小米（1810）跌1.95%。

中芯（981）绩后升4%，华虹（1347）则跌3.93%。药明生物（2269）升3%；药明康德（2359）跌0.69%；药明巨诺（2126）跌4.6%；信达生物（1801）跌5.1%。

毛戈平（1318） 据报遭两名股东大手减持股份，今早一度大跌16.8%，低见55.4元；中午收报62.7元，跌5.9%。

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0930：美股三大指数集体收涨，道指再次突破5万关口，升0.75%，报50063点；标普500指数升0.77%；纳斯达克综合指数升0.88%，标指及纳指续创新高。至于反映中概股的中国金龙指数则收跌3.3%。

「英伟达挑战者」Cerebras首挂飙68%

英伟达（NVDA）升逾4%，市值收于5.7万亿美元之上，英伟达目前连升七日，累积升20%；被视为「英伟达挑战者」的AI公司Cerebras（CBRS）正式登陆纳斯达克，收报311.07美元，升68%。

亚太市场方面，韩国综合股价指数（KOSPI） 首次升破8000点，主要受AI及机器人主题的持续推动 ，惟三星电子与工会的工资谈判以及可能发生的罢工，韩国Kospi指数的最大成分股三星电子股价一度下跌2%；同样受到AI炽热情绪带动，日本股市早盘走高，科技、电子和汽车股领涨。

港股方面，恒指今早高开1点，报26391点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升0.07%；腾讯（700）升0.9%；京东（9618）升0.15%；美团（3690）跌1.4%；百度（9888）跌0.64%；小米（1810）跌0.38%。

此外，中芯国际（981）业绩造好，第一季度收入为25.05亿美元，较上季增长0.7%，第二季度收入预计增长14%至15%，股价开市升3.36％；华虹半导体（1347）第一季度业绩同样强劲，收入达6.6亿美元，归母净利润激增513%，第二季指引乐观，收入及毛利率皆上调，股价开市升2.6%。

北水动向方面，腾讯（700）、澜起科技（6809）、天岳先进（2631）分别获净买入4.31亿港元、3.25亿港元、1.49亿港元；阿里巴巴（9988）、小米（1810）、中国移动（941）分别遭净卖出37.96亿港元、8.64亿港元、5.39亿港元。