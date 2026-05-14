美股高位徘徊  道指升逾200点 标指纳指续创新高 Nvidia飙3%

美国4月零售销售按月增加0.5%，符合预期，投资者情绪仍然乐观，道指早段重上50000大关，标指及纳指再创新高。

道指报49942点，升249点；标指报7473点，升29点；纳指报26511点，升109点或0.4%。港股夜期偏软，报26200点，跌138点。

思科绩后爆升17%

Nvidia（NVDA）大升3%，据报获准向中国10家公司出售H200晶片。思科（CSCO）爆升逾17%，该股业绩好过预期，对全个财年AI订单额，从预期50亿美元大增至90亿美元，并宣布裁员近4000人。至于其他明星科技股表现反复。

专家：漫长牛市持续 晶片股仍低估

Creative Planning主席兼行政总裁Peter Mallouk指，目前基本上是由科技股驱动的漫长牛市，动力源于预期企业盈利，而非投机泡沫。他又称，晶片制造商仍然被低估，目前市场远远供不应求，相信市场仍有很大上升空间。