Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股高位徘徊  道指升逾200点 标指纳指续创新高 Nvidia飙3%

股市
更新时间：21:56 2026-05-14 HKT
发布时间：21:56 2026-05-14 HKT

美国4月零售销售按月增加0.5%，符合预期，投资者情绪仍然乐观，道指早段重上50000大关，标指及纳指再创新高。

道指报49942点，升249点；标指报7473点，升29点；纳指报26511点，升109点或0.4%。港股夜期偏软，报26200点，跌138点。

思科绩后爆升17%

Nvidia（NVDA）大升3%，据报获准向中国10家公司出售H200晶片。思科（CSCO）爆升逾17%，该股业绩好过预期，对全个财年AI订单额，从预期50亿美元大增至90亿美元，并宣布裁员近4000人。至于其他明星科技股表现反复。

专家：漫长牛市持续 晶片股仍低估

Creative Planning主席兼行政总裁Peter Mallouk指，目前基本上是由科技股驱动的漫长牛市，动力源于预期企业盈利，而非投机泡沫。他又称，晶片制造商仍然被低估，目前市场远远供不应求，相信市场仍有很大上升空间。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
德昌鱼蛋粉天后店6月结业！开业27年 靠手工鱼蛋起家 网民叹水准不再
德昌鱼蛋粉天后店6月结业！开业27年 靠手工鱼蛋起家 网民叹水准不再
饮食
10小时前
特朗普访华︱特朗普出席欢迎晚宴 邀请习近平9月24日访问美国︱不断更新
02:55
特朗普访华︱特朗普出席欢迎晚宴 邀请习近平9月24日访问美国︱不断更新
大国外交
30分钟前
青马密斗货车酿三车串烧 管制区男职员重创不治 另有5人受伤
00:54
青马密斗货车酿三车串烧 管制区男职员重创不治 另有5人受伤
突发
2小时前
谷薇丽设灵丨谷德昭面容憔悴撑拐杖送别胞姊 女友林子萱频拭泪姪女谷祖琳强忍悲痛
02:16
谷薇丽设灵丨谷德昭面容憔悴撑拐杖送别胞姊 女友林子萱频拭泪姪女谷祖琳强忍悲痛
影视圈
5小时前
李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
影视圈
13小时前
连锁酒楼晚市震撼优惠！乳鸽/海鲜小菜$4起 原只烧鹅$80 脆皮乳猪$180 星期一至日5:30pm起供应
连锁酒楼晚市震撼优惠！乳鸽/海鲜小菜$4起 原只烧鹅$80 脆皮乳猪$180 星期一至日5:30pm起供应
饮食
7小时前
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
影视圈
11小时前
北都区首批新公屋「凤凰岭邨」现拒绝个案 港爸抽中39楼高层靓盘竟狠心放弃 背后1理由惹热议｜Juicy叮
北都区首批新公屋「凤凰岭邨」现拒绝个案 港爸抽中39楼高层靓盘竟狠心放弃 背后1理由惹热议｜Juicy叮
时事热话
5小时前
跨境直通巴「深华粤海」宣布停运长途线！营运逾30载  主打台山、深圳湾路线 未来将与永东合作
跨境直通巴「深华粤海」宣布停运长途线！营运逾30载  主打台山、深圳湾路线 未来将与永东合作
旅游
10小时前
路透社：美国批准向10间中国公司出售H200晶片。
01:16
辉达H200｜路透社：美国「开绿灯」可售予10中国企业 阿里、腾讯等公司榜上有名
即时国际
6小时前