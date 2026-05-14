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阿里健康全年经调整多赚19% 首派股息19.47分 拟削股份溢价支付

股市
更新时间：18:58 2026-05-14 HKT
发布时间：18:58 2026-05-14 HKT

阿里健康（241）3月底止全年经调整净利润23.26亿元（人民币，下同），按年增长19.3%。阿里健康上市以来首次派息，末期息每股5.95分，以及特别息每股13.52分，合共0.1947元。

削股份溢价帐100亿人币 料不影响还债能力

阿里健康指出，由于该公司累计亏损的金额约11.78亿元，并无足够可供分派予股东的实缴盈余，因此建议削减股份溢价帐的100亿元，以支付派息。截至今年3月底，计入股份溢价帐进帐额的金额约516.69亿元。阿里健康表示，此举可增加可分派储备，同时相信不会因此无法偿还到期负债。

收入增12% 医药及数字业务推动

期内阿里健康收入342.55亿元，按年增长12%，主要由于医药自营业务、医疗健康及数字化服务业务稳健发展；毛利率为24%，收窄0.3个百分点，因商品价格力投入及促销所影响致。

三大业务板块中，医药自营业务收入296.6亿元，增13.6%；医药电商平台业务收入36.4亿元，增1.4%；而医疗健康及数字化服务业务收入9.52亿元，增长7.5%。

探索「AI+医疗」产业革新路径

阿里健康表示，一直致力于深度融合人工智能（AI）技术与医药全链路服务能力，构建线上线下协同的智慧医疗生态体系，未来会持续以用户需求为中心，通过AI持续赋能医药健康品的可及性与服务效率，并积极探索「AI+医疗」的产业革新路径。

CFO屠燕武请辞 盛梦月接任

另外，阿里健康执行董事兼首席财务官屠燕武已请辞，以便投入更多时间于个人事务和发展，该公司委任前阿里巴巴（9988）集团财务总监盛梦月接替职务。

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