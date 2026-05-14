日韩台股AI浪潮 恒指无得「追落后」？｜莫灏楠

腾讯（700）同阿里巴巴（9988）公布完业绩，股价走势依然系「死吓死吓」。其实睇返基本面就知原因：腾讯虽然平，但游戏业务明显放缓，营收增长跌到得返单位数；阿里巴巴云业务增长接近 40% 虽然算快，但主要系因为之前跌得太残，市场对佢个核心电商业务根本完全无幻想。

呢种情况，直接反映咗恒生指数而家面对嘅三大困局：

1. 恒指「灯神」嘅选股逻辑

大家都知恒指公司系著名「灯神」。每次季检嘅操作都令人啧啧称奇：往往系某只股票升到天价、最高位𠮶阵先纳入成份股；到跌到落谷底、基本面最差𠮶阵先嚟剔除。呢种「高买低卖」嘅选股技术，令恒指长期跑输大市，最近嘅泡泡玛特（9992）就系例子。

2. 断层嘅 AI 产业链

好多人成日问：「日、韩、台股市都追晒落后，点解香港科技股仲未升？」

真相系：香港几只大科技股，根本唔受惠于呢一轮 AI 浪潮。

而家 AI 玩到呢个阶段，产业链非常明确，资金集中喺硬件同算力。港股入面其实有一堆硬件股升得好犀利，证明资金唔系唔关注港股，而系资金好聪明，佢哋知道腾讯、阿里呢类「平台型」公司，喺目前 AI 硬件爆发期入面，根本分唔到红利。

3. 只跟跌、唔跟升嘅隐忧

换句话讲，香港堆科技股唔系「落后」，而系呢场 AI 盛宴根本无佢哋份。最令人担心嘅系，恒指因为权重股基本面唔争气，喺美股 AI 升浪入面完全无受益；如果有一日美股科技股高位回落，港股会唔会有机会「无升过都要跟住跌」？

港股而家系处于一个好尴尬嘅位。如果恒指继续抱住呢几只「唔关 AI 事」嘅龙头唔放，未来嘅走势恐怕只会继续同全球科技浪潮脱节。

方德证券高级分析师 莫灏楠