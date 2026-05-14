观望习特会 港股高开低走 专家指26800点有阻力 阿里AI「交到功课」

港股今早高开低走，恒指今早高开超过400点后，升幅一度收窄至30点，中午收报26478点，升90点。阿里巴巴（9988）由高开7.7%，收窄至升半成；腾讯（700）更由升转跌0.08%。王道资本及家族资产管理执行董事黄敏硕向《星岛头条》表示，相信市场对AI主题看法仍正面，至于市场关注的「习特会」，他认为观望多于炒作，因为中美要解决分歧始终不易，主要观望方向性，「看看（双方）有没有一些东西再跟进。」

黄敏硕指，阿里上季业绩倒退，但其AI业务「交到功课」，让市场有憧憬，他相信因阿里隔晚在美股已先行冲高，或有投资者来到港股也「减一减磅」。至于腾讯，他指其业绩一般，故市场资金不受落。

仍可挑战27000点

他续说，科技板块现时呈「碎片化」，难靠个别绩佳科技股带动整个板块向上。而由AI大模型股如智谱（2513）开始，一直到硬件、晶片、算力的股份轮流炒上，相信市场仍对AI主题看法正面。

对于「习特会」，他指市场暂时仍抱观望成份，恒指在26800点水平阻力，待其他投资主题发酵、板块发力，仍可上望27000点，估计恒指下方可守在26000点。