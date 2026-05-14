阿里AI战略获大行唱好 看升近三成 瑞银：已成中国AI供应链代表

阿里巴巴（9988）绩后造好，最新升6.1%，报141元。阿里巴巴首席执行官吴泳铭在业绩电话会议上直言，现在阿里的服务器内几乎没有一张卡是空的，并预计其AI模型与应用服务的年化经常性收入（ARR）今年底将突破300亿元人民币。瑞银及富瑞均看好阿里AI业务，并上调目标价至179元，意味潜在升幅近三成。

瑞银指阿里的投资主题已不再是围绕盈利增长，而是作为中国AI供应链的代表。该行阿里港股目标价由166元上调至179元；美股目标价则由170美元上调至184美元；重申「买入」评级。

对于阿里预计ARR将在今季突破100亿元人民币，并于年底前达到300亿元人民币。富瑞认为是个正向催化剂，并预期外部云端收入将加速成长，维持「买入」评级，目标价179元。

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富瑞：腾讯目标价795元

腾讯（700）昨日在业绩电话会议上亦提到AI业务增长强劲，管理层表示，公司在AI相关服务的需求在持续增长，今年这方面的资本支出相比去年会有所增加，特别是在下半年。

富瑞指腾讯AI代理表现亮眼，维持「买入」评级，目标价795元。花旗则指，腾讯核心业务依然保持韧性，续看好腾讯AI战略，维持买入评级，惟将目标价由783元轻微下调至763元。

腾讯最新升1.5%，报469.8元。

