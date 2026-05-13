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长和电讯业务CKHGT首季收益增15% 英国VodafoneThree出售倒数 收入按季受压

股市
更新时间：17:05 2026-05-13 HKT
发布时间：17:05 2026-05-13 HKT

长和（001）电讯业务集团CK Hutchison Group Telecom（CKHGT）公布，首季收益28.99亿欧罗，按年升15%，毛利录20.56亿欧罗，增11%。

出售VodafoneThree现金所得 供潜在收购

CKHGT指出，英国业务的VodafoneThree 49%早前宣布出售权益，预计今年下半年完成，惟须受一些条件所限，预计出售收益约4亿英镑，并录得43亿英镑的庞大现金所得。该集团指，出售事项将加强CKHGT的流动资金及财务状况，以及提供资源供业务扩展、潜在投资或收购。

相关新闻：长和悉售英国VodafoneThree 49%持股 套现逾450亿 料下半年完成

英国业务专注高价值客户

按地区划分，英国业务上季收益9.8亿英镑，按季下跌5%，毛利为6.46亿英镑，跌2%。CKHGT指，英国VodafoneThree收益与毛利按季下跌，惟因被消费者及批发业务有所增长而部分抵销，而该公司专注高价值客户，以带动净ARPU（每户平均收入）及净AMPU（每户平均毛利）均按季增长1%。

意大利业务转型影响收入

意大利业务收益9亿欧罗，毛利7亿欧罗，同样按季下跌6%，主要由于自今年起转型为全面综合能源供应商，并在新模式下逐步扩展业务，而季度变动亦反映季节性因素。CKHGT指，客户服务毛利净额因较高的AMPU净额，而按年有所改善；至于合约客户流失率改善，反映公司专注于保留客户的策略。

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