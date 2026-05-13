翼菲科技超购1.49万倍 超越金叶国际成「超购王」

内地工业机械人企业翼菲科技（6871）今日中午截飞，据市场消息，公开发售部分录得14,891倍超额认购，超越金叶国际纪录，成为新股「超购王」。

预计将启动回拨机制 公开发售部分比例或增至20%

市场消息指，翼菲科技录得14,891倍超额认购，不单成为今年新股「超购王」，更超越去年金叶国际超购11,464倍纪录，成为史上「超购王」。

由于认购反应热烈，预计翼菲科技将触发第18C章节下的最高回拨机制，公开发售部分比例，由5%调升至20%。

翼菲科技计划发行2,460万股H股，发售价为每股30.5元，集资7.5亿元，每手100股，一手入场费3,080.75元，将于5月18日挂牌上市。

全国第四大工业机械人供应商 拥271项专利

翼菲科技于2023年至去年，均录得经调整后亏损。2023及2024年分别亏损1.05亿元人币及0.52亿元人币。2025年行政开支及研发开支，分别急增119.7%及83.1%，拖累经调整亏损扩大至8,663万元人币。

专注于工业机械人设计、研发及制造的翼菲科技，现时是全国第四大工业机械人及相关机械人解决方案供应商。弗若斯特沙利文报告指出，翼菲科技是中国少数具备规模化工业及相关解决方案覆盖能力较强企业之一。翼菲科技现时拥有271项专利及76项软件著作权，客户涵盖新能源车、精密制造等企业。

翼菲科技是次集资所得，其中约40%用于机器人技术的开发；约28%用于生产线开发及产能建设或优化；约12%用于发展海外业务网络；约10%用于供应链上下游的投资；及约10%用于补充营运资金。