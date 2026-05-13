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腾讯上季经调整多赚11%符预期 指AI智能体初见成效 自家「小龙虾」中国使用最广

股市
更新时间：16:43 2026-05-13 HKT
发布时间：16:43 2026-05-13 HKT

腾讯（700）公布截至3月底止首季业绩，收入1964.6亿元（人民币，下同），按年增长9%，略低于市场预期的1992.7亿元；经调整净利润679.1亿元，按年增长11%，胜于预期的676.2亿元。

本土游戏流水增逾10% 广告收入升20%

期内，增值服务收入961亿元，按年升4%。本土市场游戏收入454亿元，升6%，惟流水增速达十几个百分点，受《王者荣耀》、《和平精英》及《三角洲行动》等推动；国际市场游戏收入188亿元，升13%。社交网络收入319亿元，微跌2%。

营销服务收入382亿元，按年大增20%，主要受AI驱动广告推荐模型升级及微信生态闭环能力带动。期内，腾讯营销AIM+智能投放产品矩阵已覆盖广告主营销服务投放金额约30%，并于小游戏、短剧及微信小店广告主中广泛应用，互联网服务、电商及游戏行业投放增长显著。

金融科技及企业服务收入599亿元，升9%，其中企业服务收入升20%，受惠AI相关需求及云服务增长。

资本开支按季大增63%

腾讯首季AI投入为主的资本开支319.4亿元，较去年同期的274.8亿元增长16.2%，按季则大增63%。

微信月活14.3亿 WorkBuddy成中国最广AI智能体

经营数据方面，微信及WeChat合并月活跃账户14.3亿，按年增2%；QQ移动月活5.2亿，跌3%；收费增值服务订阅会员2.66亿，微跌0.7%。

腾讯表示，重组后的AI研发团队搭建了Hy3 preview模型，自4月28日起在OpenRouter的token消耗量排行榜稳居前列。公司效率AI智能体解决方案初见成效，旗下WorkBuddy（暱称「小龙虾」）已成为中国使用最广泛的效率AI智能体服务。此外，视频号总用户使用时长按年增逾20%，微信小店交易额维持快速增长。

首季回购1265万股 涉资76亿港元

腾讯同时披露，今年首季在联交所合共回购1265万股股份，总代价约76亿港元。

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