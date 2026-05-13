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网龙旗下创奇思指企业AI需求提升 冀全面融入营运 逾八成拟一年内用解决方案

股市
更新时间：15:35 2026-05-13 HKT
发布时间：15:35 2026-05-13 HKT

网龙（777）旗下子公司、亚太区数码营销及人工智能解决方案企业创奇思（Cherrypicks）发表市场分析指，逾80%受访企业已计划在未来12个月内采用AI解决方案，普遍关注四大范畴，包括规模化部署、人机协作、数据整合及流程智能化。创奇思指出，企业不再满足于局部试点，而是希望将AI全面融入营运，期望员工能以自然对话方式跨系统完成任务，而非在多个介面间切换，同时担忧员工能否保持决策主导权、数据散落不同系统导致无法分析等问题。

创奇思引用数据表示，过去数月超过70%新增客户在采用核心方案后，主动升级或加购AI增值功能，反映企业一旦体验到效率与营收提升，便会迅速增加投入。

创奇思CEO：AI价值体现于实质业务增长

创奇思行政总裁钱国强表示，AI对企业的价值，最终体现在业务增长与生产力的实质提升，越来越多品牌积极寻求直接提升收入、改善顾客体验的方案，而创奇思的角色是将前沿AI能力，转化为可即时部署、可量化成效的增长引擎。

推AI代理方案

创奇思表示，为回应企业对效率、增长与安全的核心需求，推出了轻量级零售智能客户体验平台InstoreCX Solo，以及企业级Agentic AI解决方案组合X-Agent及Claworks，协助品牌在竞争中持续领先。

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