泡泡玛特难维持超高增长｜唐牛

泡泡玛特（9992）公布首季营运数据，整体营收按年增长75%至80%，当中以中国市场表现最劲，按年增长1倍至1.05倍，以往表现超强的美洲，增长仅55%至60%，欧洲及其他地区增长60%至65%。

增长放缓有两大原因，第一，集团产品热炽程度明显降温，营收自然受压；第二，受过往高基数效应拖累，要维持超高增长难上加难。回想当日舵手王宁预先看淡今年生意，不无道理。

上落区间暂睇140至180元

从图表出发，上次绩后的大阴烛（由224元杀落165元）非常肉酸，至今反弹只曾至175元便回头，反映阻力极大，但段永平手口并用成为股价向上催化剂，上落区间暂睇140至180元。

唐牛

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