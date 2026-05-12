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腾讯音乐首季经调整净利增7% 音乐非会员服务收入升28%

股市
更新时间：21:16 2026-05-12 HKT
发布时间：21:16 2026-05-12 HKT

腾讯音乐（1698）公布截至3月底止首季业绩，总收入79亿元（人民币，下同），按年增长7.3%；纯利20.9亿元，按年下跌51.3%，主要因去年同期确认对一家联营公司的视同处置收益23.7亿元；经调整净利润22.7亿元，按年增长7%。

音乐服务收入增12% 非会员服务表现突出

期内，音乐相关服务收入65.1亿元，按年增长12.2%，占总收入比重进一步提升。其中，音乐会员服务收入45.7亿元，增长6.6%，受惠于超级会员权益丰富如线下演出优先购票、艺人周边及bubble等新会员项目。值得留意的是，非会员服务收入19.4亿元，按年大幅增长28%，包括线下演出及广告服务收入均录得强劲增长。

社交娱乐服务及其他服务收入则按年下跌11%至13.8亿元，收入占比持续缩减。

毛利率升至44.9% AI赋能内容创作

公司毛利率由去年同期的44.1%提升至44.9%，得益于音乐会员服务收入增长及渠道费用下降。

公司表示，将持续投资优质IP，与杰威尔音乐、福茂唱片等续约，巩固周杰伦、莫文蔚等艺人内容；并与时代峰峻深化合作，获得新歌首发权益。此外，AI工具已广泛用于内容创作，AI生成歌曲在新歌中占比持续提升，AI翻唱亦带动原版歌曲播放量增加。

腾讯音乐执行董事长彭迦信表示，首季音乐非会员服务收入持续强劲增长，AI正在扩大内容创作参与度，有助提升用户活跃度及消费份额。
 

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