美4月通胀升温 核心CPI涨2.8%高预期 油价重上100关 道指跌逾200点

美国通胀持续攀升，4月消费物价指数（CPI）及核心CPI均高于市场预期，美伊和谈亦不容乐观，市场涌现获利情绪。

道指报49455点，跌249点；标指报7371点，跌41点；纳指报26036点，跌238点或0.9%。美元指数由数据公布前的98.294水平，升至98.361水平，升0.4%；美国10年期债息报4.455厘，升3.8点子。

油价回升，纽约油期报每桶101.9美元，升3.9%。美国总统特朗普指美伊停火协议仍然有效，但「极其脆弱」，正处于维持生命的状态，并指伊朗提出的和平协议「岌岌可危」。

CPI按年升3.8%亦高预期 油价推升

4月CPI按年升3.8%，高于市场预期的3.7%，亦是自2023年以来增幅最大；按月升0.6%，符合预期。撇除能源及食品价格的核心CPI按年升2.8%，按月亦升0.4%，分别高于预期的2.7%和0.3%。

专家：通胀将持续上升 影响消费力

Globalt Investments高级投资组合经理Thomas Martin认为，随著中东冲突持续的时间越长，以及美伊谈判缺乏进展，通胀只会继续加剧，形容情况不是「雪崩」，而是通胀将稳步上升，将渐渐波及更多人生活，导致消费者面临困境。