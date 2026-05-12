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恒指高开90点 阿里腾讯续弱 AI个股热炒 快手升一成 曦智涨逾6% ｜港股开市

股市
更新时间：09:24 2026-05-12 HKT
发布时间：09:24 2026-05-12 HKT

美伊冲突恐再度升级，美国总统特朗普周一表示，美国与伊朗之间的停火协议目前是「靠呼吸机维持（on life support）」，并狠批伊朗提交的回应文件是「垃圾」。国际油价持续高企，其中布兰特期油今早曾升0.6%至104.8美元，WTI期油亦升约0.6%至98.69美元。

特朗普：非常期待中国之行

另一方面，美国总统特朗普将于周三访华，并于周四及周五与中国国家主席习近平会晤。他在社交媒体发文表示，非常期待中国之行，并称中国是一个令人惊叹的国家。

马斯克及库克料陪同访华 未有黄仁勋

此外，美国白宫据报正邀请多位企业高层陪同特朗普访华，其中包括Tesla行政总裁马斯克、苹果行政总裁库克、波音总裁Kelly Ortberg、Meta总裁Dina Powell McCormick，贝莱德共同创办人芬克、黑石集团行政总裁苏世民、花旗行政总裁Jane Fraser，以及高盛董事长David Solomon等等，但却未见英伟达（Nvidia ）行政总裁黄仁勋在名单之内。

美国今夜公布CPI数据

另要留意的是，美国将于周二公布CPI数据，预期受油价与租金影响，4月整体CPI将按月上涨0.6%；核心CPI则按月上涨0.3%。 

阿里腾讯弱 AI相关股续热炒

港股方面，恒指今早高开90点，报26497点。科网股个别发展，本周三将会公布业绩的阿里巴巴（9988）及腾讯（700），开市分别跌0.3%及跌0.5%；今日率先放榜的京东（9618）跌0.25%；美团（3690）跌0.5%；百度（9888）升0.8%；小米（1810）无起跌。

不过，多只非指数股的AI相关股继续热炒，曦智科技（1879）升逾6%；长飞光纤（6869）升5.6%；剑桥科技（6166）升4.8%；胜宏（2476）亦升4.4%。

快手传分拆「可灵AI」业务

个股消息中，快手（1024）据报计划分拆旗下影片生成大模型「可灵AI」业务，目标估值达200亿美元（约1,560亿港元），相等于目前快手市值约70%。该股开市报56.7元，大升9.9%。

汇聚科技折让逾13%配股筹29亿

此外，汇聚科技（1729）公布，配售1.38亿股新股，集资逾29亿元，相当于扩大后已发行股本约6.19%，每股配售价21元，较上日收市价折让13.58%。该股开市报23.52元，跌3.2%。

北水动向方面，昨日净买入港股131.68亿元，快手（1024）、盈富基金（2800）、阿里巴巴（9988）分别获净买入17.47亿元、9.66亿元及3.89亿元；而小米（1810）、长飞光纤（6869）及华虹半导体（1347）分别遭净卖出5.36亿元、1.99亿元及1.45亿元。   
 

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