Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指半日升79点 旧经济股撑市 AI股炒作降温 群核及智谱跌逾半成 ｜港股午市

股市
更新时间：12:15 2026-05-12 HKT
发布时间：09:24 2026-05-12 HKT

恒指今早高开90点后，表现窄幅上落，高低波幅只有157点，截至中午报26486点，升79点或0.3%，半日成交1,404亿元；科指方面，中午报5086点，跌19点或0.39%。

中石油半日升逾4%

重磅蓝筹股中，明显以旧经济股撑市，其中建行（939）半日升1.2%，中石油（857）及中海油（883）亦分别升4.6%及2%，为支撑恒指最大股份；相反，中芯（981）及腾讯（700）分别跌2.5%及0.4%。

单计股价变幅，除了中石油外，快手（1024）受分拆可灵消息刺激，股价急升3.5%，信义玻璃（868）及老舖黄金（6181）亦分别升3%及2.6%，为表现较佳蓝筹股。

黄金股受捧 晶片股回落

板块走势中，黄金股普遍受捧，灵宝黄金（3330）升逾3%；中国黄金国际（2099）升2.3%；中国白银（815）及紫金（2899）亦升逾2%。

近期热炒的芯片股则回落，其中芯智控股（2166）跌6%；兆易创新（3986）跌逾4%；华虹半导体（1347）亦跌3.7%。

同时，在韩国股市回吐下，多只AI相关股炒作亦见降温。其中，汇聚科技（1729）配股急跌11.5%；群核科技（068）跌5.7%；智谱（2513）及迅策（3317）亦跌逾半成；剑桥科技（6166）及MINIMAX（100）亦跌4.9%及4.8%。

---

美伊冲突恐再度升级，美国总统特朗普周一表示，美国与伊朗之间的停火协议目前是「靠呼吸机维持（on life support）」，并狠批伊朗提交的回应文件是「垃圾」。国际油价持续高企，其中布兰特期油今早曾升0.6%至104.8美元，WTI期油亦升约0.6%至98.69美元。

特朗普：非常期待中国之行

另一方面，美国总统特朗普将于周三访华，并于周四及周五与中国国家主席习近平会晤。他在社交媒体发文表示，非常期待中国之行，并称中国是一个令人惊叹的国家。

马斯克及库克料陪同访华 未有黄仁勋

此外，美国白宫据报正邀请多位企业高层陪同特朗普访华，其中包括Tesla行政总裁马斯克、苹果行政总裁库克、波音总裁Kelly Ortberg、Meta总裁Dina Powell McCormick，贝莱德共同创办人芬克、黑石集团行政总裁苏世民、花旗行政总裁Jane Fraser，以及高盛董事长David Solomon等等，但却未见英伟达（Nvidia ）行政总裁黄仁勋在名单之内。

美国今夜公布CPI数据

另要留意的是，美国将于周二公布CPI数据，预期受油价与租金影响，4月整体CPI将按月上涨0.6%；核心CPI则按月上涨0.3%。 

阿里腾讯弱 AI相关股续热炒

港股方面，恒指今早高开90点，报26497点。科网股个别发展，本周三将会公布业绩的阿里巴巴（9988）及腾讯（700），开市分别跌0.3%及跌0.5%；今日率先放榜的京东（9618）跌0.25%；美团（3690）跌0.5%；百度（9888）升0.8%；小米（1810）无起跌。

不过，多只非指数股的AI相关股继续热炒，曦智科技（1879）升逾6%；长飞光纤（6869）升5.6%；剑桥科技（6166）升4.8%；胜宏（2476）亦升4.4%。

快手传分拆「可灵AI」业务

个股消息中，快手（1024）据报计划分拆旗下影片生成大模型「可灵AI」业务，目标估值达200亿美元（约1,560亿港元），相等于目前快手市值约70%。该股开市报56.7元，大升9.9%。

汇聚科技折让逾13%配股筹29亿

此外，汇聚科技（1729）公布，配售1.38亿股新股，集资逾29亿元，相当于扩大后已发行股本约6.19%，每股配售价21元，较上日收市价折让13.58%。该股开市报23.52元，跌3.2%。

北水动向方面，昨日净买入港股131.68亿元，快手（1024）、盈富基金（2800）、阿里巴巴（9988）分别获净买入17.47亿元、9.66亿元及3.89亿元；而小米（1810）、长飞光纤（6869）及华虹半导体（1347）分别遭净卖出5.36亿元、1.99亿元及1.45亿元。   
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
好去处
23小时前
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
时事热话
2026-05-11 13:18 HKT
5月12日飞鹅山绑架案│绑匪潜独立屋掳劫 惊心动魄96小时
飞鹅山绑架案│绑匪潜独立屋掳劫罗君儿 惊心动魄96小时
突发
13小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
5小时前
添好运首推点心放题！95岁泰斗监修怀旧系列 3小时任食经典猪油包/鹌鹑蛋烧卖/榄仁冰肉千层糕
饮食
19小时前
黎瑞恩豪门梦碎剖白失婚低谷 惊觉身边人「突然消失」：个打击好重手 做单亲妈历人情冷暖
黎瑞恩豪门梦碎剖白失婚低谷 惊觉身边人「突然消失」：个打击好重手 做单亲妈历人情冷暖
影视圈
4小时前
星岛申诉王|宠物店摆乌龙 冲凉误当剪毛 长毛猫惨变光秃秃 主人吓呆痛哭
星岛申诉王 | 宠物店摆乌龙 冲凉误当剪毛 长毛猫惨变光秃秃 主人吓呆痛哭
申诉热话
5小时前
港女北上剥牙变「含脓大细面」险窒息 漏夜返港急症留医保命叹：见过鬼怕黑｜Juicy叮
港女北上剥牙变「含脓大细面」险窒息 漏夜返港急症留医保命叹：见过鬼怕黑｜Juicy叮
时事热话
3小时前
元朗逾30年老牌饼店母亲节旺过酒楼？大批市民排队买蛋糕 必试招牌芒果蛋糕 网民震惊：元朗人好支持！
元朗逾30年老牌饼店母亲节旺过酒楼？大批市民排队买蛋糕 必试招牌芒果蛋糕 网民震惊：元朗人好支持！
生活百科
21小时前
广东得意妹帮阿妈开档变扫场 拧错油门令75KG卤味全报销︱有片
00:30
广东得意妹帮阿妈开档变扫场 拧错油门令75KG卤味全报销︱有片
即时中国
6小时前