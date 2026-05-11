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美股观望中东和平进程 三大指数早段反复 AI股续炒 高通飙13% Intel升6%

股市
更新时间：21:49 2026-05-11 HKT
发布时间：21:31 2026-05-11 HKT

美伊就和平方案未达共识，美国总统特朗普表明伊朗的提议「完全不可接受」，市场观望双方沟通进展，美股早段反复。

道指曾跌逾100点，其后倒升18点，报49627点；标指升11点，报7409点；纳指微升5点，报26252点。

特朗普指伊方提案「完全不可接受」

伊朗媒体早前报道，当局对美国的和平方案提出反建议，要求美国作出战争赔款、承认伊方拥有霍尔木兹海峡完全主权、结束所有战线的战事，并解除对该国制裁。但特朗普在社交平台称伊朗代表的回应「我不喜欢——完全不可接受！ 」

AI及半导体板块继续热炒，高通（QCOM）大升13%；美光科技（MU）涨逾9%；英特尔（INTC）扬6%。

Nvidia升近2% 其他明星股脚软

明星科技股则偏软，「M7」只有Nvidia（NVDA）升近2%；特斯拉（TSLA）、微软（MSFT）、Meta（META）均跌逾1%。

贝莱德：经济增长仍有结构性推动力

贝莱德全球固定收益投资总监Rick Rieder表示，受伊朗战事及随后的油价冲击影响，经济增长速度可能会比之前有所放缓，但亦有很多更重大的结构性因素，推动整体经济情况好过预期。

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