本周两大事件策略｜唐牛

本周港股焦点，非中美元首会面、以及腾讯（700）和阿里（9988）业绩莫属。前者对市场利好作用已率先体现（恒指冲上26600水平），如果出现好消息出货，甚或不似预期的结果，港股肯定会受压，我自己的好仓也有货如轮转，免得白做。

博绩前炒上 好过绩后放烟花

后者的共通点，就是大家都系炒憧憬，憧憬AI对公司业绩的助力大，憧憬管理层见分析员时带来下大面的讯息，所以论稳阵度，博业绩前炒上好过绩后放烟花。从图表出发，阿里远胜腾讯，但用止蚀位计值博率，则腾讯较阿里清晰。

唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

本栏逢周一、三刊出