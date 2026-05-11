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本周两大事件策略｜唐牛

股市
更新时间：09:00 2026-05-11 HKT
发布时间：09:00 2026-05-11 HKT

本周港股焦点，非中美元首会面、以及腾讯（700）和阿里（9988）业绩莫属。前者对市场利好作用已率先体现（恒指冲上26600水平），如果出现好消息出货，甚或不似预期的结果，港股肯定会受压，我自己的好仓也有货如轮转，免得白做。

博绩前炒上 好过绩后放烟花

后者的共通点，就是大家都系炒憧憬，憧憬AI对公司业绩的助力大，憧憬管理层见分析员时带来下大面的讯息，所以论稳阵度，博业绩前炒上好过绩后放烟花。从图表出发，阿里远胜腾讯，但用止蚀位计值博率，则腾讯较阿里清晰。

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