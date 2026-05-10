高盛上调韩股目标至9000点 列亚洲「最高信念」投资观点

高盛在最新研究报告把韩股列为其在亚洲市场的「最高信念」投资观点，将韩国综合指数（KOSPI）未来12个月目标价从8000点大幅上调至9000 点。韩股今年以来持续改写历史纪录，一举突破7000点大关，年内累计涨幅高达约78%，跃居全球表现最强劲的市场之一。

受惠记忆体半导体需求暴增

高盛指出，强劲行情最核心的驱动力，来自人工智能（AI）浪潮带动的记忆体半导体需求暴增。由三星电子与SK海力士双雄领军的南韩半导体产业，已成为全球AI供应链中难以替代的关键瓶颈。

该行预测，在硬件与半导体股的带动下，2026年南韩企业利润将较前一年大幅增长300%。

韩国股市近日已取代加拿大股市，成为全球第七大股票市场。截至上周五，韩股收报7498点。全周涨幅达13.6%，创下2008年10月以来最大单周升幅。