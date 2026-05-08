美股急升后回吐 港股跟势回调或补裂口｜古天后

5月8日，短暂时间有阳光，有几阵骤雨，日间炎热。市场观望中东局势发展，美股急升过后，周四出现回吐。道指周三劲升超过600点后，周四延续强势高开91点，最多曾涨219点，高见50130点，但随即掉头向下，最多跌422点，标指与纳指盘中再破顶，标指最多抽高0.27%至7385，纳指一度突破26000点关，高见26036，升幅达到0.76%，不过随后齐倒跌。美市收市，道指倒跌313点或0.63%，报49596；标指下跌28点或0.38%，报7337；纳指倒跌32点或0.13%，报25806。

Paul Tudor Jones料牛市持续多两年

重磅股当中，Nvidia及Tesla股价收市分别升1.8%及3.3%。连锁快餐集团麦当劳上季业绩优于预期，股价曾升2.6%，收市反复偏软；惠而浦(Whirlpool)警告伊朗战争导致「衰退水平行业下滑」，股价急跌11.9%。Caterpillar跌3.4%，为表现最差道指成份股。著名对冲基金经理Paul Tudor Jones于CNBC接受访问时，预期由人工智能(AI)驱动嘅牛市可持续多一年或两年，提到现时情况类似1980年代个人电脑兴起及1990年代中期互联网普及，科技大幅提升生产力，形容现时AI平台Claude就如1981年时微软。

美国10年期债息曾降3.49个基点，至4.314厘，对息口较敏感的2年期债息跌4.34个基点，至3.822厘，其后齐转涨。波士顿联储银行总裁Susan Collins于访问中称，认同喺联储局上次议息会议上，对会后声明提出异议官员观点，佢哋反对暗示当局最终会减息。佢表示强烈支持利率维持不变，并倾向修改声明措词，令外界唔会预期当局下一步行动要减息。美汇指数曾跌0.21%至97.815，其后回升；日圆最多倒跌0.31%至156.88兑每美元，日本财务省负责国际事务副大臣三村淳扬言已准备好全面应对针对日圆投机行为。

港股过三关再挑战27000

美伊有望停火，恒指昨日高开317点后，一度升455点见26669，全日升412点报收26626，成交额则回升至3124亿元，但北水却录得净流出。至晚上美股急升后见回吐，夜期及ADR跟随回落，今早黑期即重返26300至26400水平之间上落，料今日港股亦回吐。虽然美伊仍未正式达成永久停火协议，但双方似乎已对战争有所厌倦，加上霍尔木兹海峡若持续停航，对双方亦无好处，料美伊双方最终能达成永久停火协议，随着债息回落，金价回稳，市场对风险资产偏好增加，不过暂时美伊仍见擦枪走火，纽约期油价再度回升至95美元之上，预期短线港股仍反复。稍后中美元首会面，如中美双方于贸易分歧上有突破性进展，或有望带动港股追落后。短线港股急升后料随外围市场回吐，如能企稳25500水平，甚至25700水平亦能守稳，港股及后仍有望突破26500头肩顶颈线水平，再挑战27000关。

古天后